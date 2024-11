«Uniti in campo o non si sopravvive» 

Quello che è riuscito nella chiesa con l’unione delle tre parrocchie di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, può essere realizzato anche in ambito calcistico? Dibattito che si rinnova di anno in anno e registra sempre pareri diversi. Quest’anno però la discussione è più accesa che mai, soprattutto perché Ghilarza ed Abbasanta, nei rispettivi campionati di Eccellenza e Promozione, arrancano in classifica.

Pro e contro

Quanti vorrebbero unire le forze sostengono che i costi stanno diventando ormai proibitivi, i piccoli sponsor si dividono, gli atleti locali sono sempre meno e si è costretti far scendere in campo sempre più stranieri. I contrari credono invece sia importante mantenere l’autonomia che tuteli storia e tradizioni calcistiche dei paesi.

I favorevoli

Tra i favorevoli alla creazione di un’unica squadra Adriano Bachis di Ghilarza, che è stato presidente dell’Abbasanta: «Io sarei il primo a voler far parte della dirigenza a sostegno del progetto. I paesi sono uniti e i costi ormai sono diventati enormi». Il presidente del Ghilarza, Fabrizio Miscali, ritiene la cosa fattibile, ma è conscio delle problematiche. «Prima o poi si dovrà arrivare a questo – afferma - ma è ovvio che ci si scontra con una serie di difficoltà che al momento non hanno consentito un accordo neanche a livello giovanile».

Sulla stessa lunghezza d’onda il portavoce dell’Abbasanta, Nicola Usai: «Non è da escludere che nei prossimi anni si arrivi a questo. Tra dirigenze andiamo d’accordo e questo può consentire di salvare il calcio nel territorio». è tra i più convinti.

«Con me me si sfonda una porta aperta – dice il norbellese Lello Medde, che ha allenato squadre nei tre i paesi - Lo farei subito magari partendo dal settore giovanile e pian piano mettendo le basi soprattutto tra dirigenze, si possa arrivare a fare un’unica società». «Con l’unità di intenti si potrebbe reggere l’Eccellenza o Promozione e una squadra B fra Prima e Seconda categoria, ma soprattutto un bel settore giovanile. Tutte le formazioni potrebbero ruotare nei tre campi perché ogni paese possa godere di un uguale spettacolo», conclude Pietro Piu, allenatore del Norbello e delle giovanili ghilarzesi.

Contrario

Nettamente contrario il presidente del Norbello, Federico Mele: «Non siamo d’accordo sulle prime squadre unite, in virtù del fatto che siamo riusciti a formare un gruppo numeroso di giocatori del paese, che erano anche fuori, permettendoci di avere meno spese rispetto agli anni passati. Si è ricreato poi un bel gruppo dirigenziale e avere di domenica la partita è importante. Semmai siamo d’accordo su un unico settore giovanile».

