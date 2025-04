Uniti e etici: la ricetta della chiesa alle sfide globali 

Davanti alle sfide globali, il futuro è farsi trovare uniti e ispirati dai valori cattolici che spingono al centro l'essere umano, nel lavoro e nella politica. È la risposta al convegno “I valori cristiani nella società attuale: quale futuro?”, promosso dal Servizio cultura della Diocesi di Tempio Ampurias, organizzato ieri dal parroco della chiesa di San Ponziano, don Alessandro Fadda, e dall'avvocato Andrea Viola, a cui hanno partecipato, tra gli altri, la parlamentare di Italia Viva, Maria Elena Boschi, l'ex segretario nazionale CISL, Luigi Sbarra, e il patron di Moby, Vincenzo Onorato.

«Di fronte alle sfide dei cambiamenti climatici, dell’immigrazione e della rivoluzione tecnologica, dobbiamo riscoprire il soffio vitale che ha portato i suoi padri costituenti a sognare l'Unione europea, nata anche grazie al contributo dei valori cristiani: non possiamo tornare alle piccole patrie, come vorrebbero i sovranisti, perché sono l'anticamera dei conflitti e nemmeno sarebbero in grado di competere con un mondo sempre più interconnesso», dice Boschi. «L’apporto che i valori cristiani possono dare al mondo del lavoro e all'economia è enorme e mai come adesso la loro applicazione sociale può riformare il nostro Paese: alle transizioni in atto dobbiamo saper collegare una transizione sociale che impone un nuovo rapporto tra aziende e lavoratori», aggiunge Sbarra. (t. c.)

