VaiOnline
Vaticano.
24 ottobre 2025 alle 00:38

Uniti dopo lo scisma,  papa Leone e re Carlo  pregano insieme  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Città del Vaticano. Nella Cappella Sistina si è scritta una pagina di storia: un Papa e un re d'Inghilterra hanno pregato insieme dopo cinque secoli, il momento in cui Enrico VIII decise lo scisma dalla Chiesa di Roma. Papa Leone e re Carlo III inaugurano dopo 500 anni una nuova pagina nei rapporti tra cattolici e anglicani. È il frutto di un dialogo ecumenico che, anche in mezzo a qualche difficoltà, negli ultimi anni non si è mai fermato.

È stato questo il momento simbolico della visita di Stato di Carlo e Camilla in Vaticano. Un solo giorno all’insegna dell’ecumenismo e dell’ambiente, temi cari alla Santa Sede e alla Corona inglese. Ma anche un momento di confronto sulla pace e sulla povertà, altre questioni al centro dell'attenzione sia del Vaticano che di Buckingham Palace.

Per Carlo e Camilla la visita in Vaticano, dopo il saluto privato lo scorso 10 aprile a Papa Francesco che era molto malato, è anche una boccata d'ossigeno dagli scandali che ciclicamente investono la famiglia reale, come quello più recente che riguarda Andrea, il fratello del re. Per il Papa è invece l’occasione di stringere ancora di più l’alleanza con gli anglicani perché il dialogo tra le fedi resta un tassello fondamentale nella costruzione di un mondo più pacifico.

Tra i simboli che resteranno di questa giornate ci sono due piante di orchidee bianche che si sono scambiati in Sala Regia. Ma Carlo e il Papa si scambiano anche altri doni e soprattutto onorificenze: dora in poi il re sarà “Royal Confrater” a San Paolo e il Pontefice “Papal Confrater” della Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 