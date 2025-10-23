Uniti dopo lo scisma,  papa Leone e re Carlo  pregano insieme  

Città del Vaticano. Nella Cappella Sistina si è scritta una pagina di storia: un Papa e un re d'Inghilterra hanno pregato insieme dopo cinque secoli, il momento in cui Enrico VIII decise lo scisma dalla Chiesa di Roma. Papa Leone e re Carlo III inaugurano dopo 500 anni una nuova pagina nei rapporti tra cattolici e anglicani. È il frutto di un dialogo ecumenico che, anche in mezzo a qualche difficoltà, negli ultimi anni non si è mai fermato.

È stato questo il momento simbolico della visita di Stato di Carlo e Camilla in Vaticano. Un solo giorno all’insegna dell’ecumenismo e dell’ambiente, temi cari alla Santa Sede e alla Corona inglese. Ma anche un momento di confronto sulla pace e sulla povertà, altre questioni al centro dell'attenzione sia del Vaticano che di Buckingham Palace.

Per Carlo e Camilla la visita in Vaticano, dopo il saluto privato lo scorso 10 aprile a Papa Francesco che era molto malato, è anche una boccata d'ossigeno dagli scandali che ciclicamente investono la famiglia reale, come quello più recente che riguarda Andrea, il fratello del re. Per il Papa è invece l’occasione di stringere ancora di più l’alleanza con gli anglicani perché il dialogo tra le fedi resta un tassello fondamentale nella costruzione di un mondo più pacifico.

Tra i simboli che resteranno di questa giornate ci sono due piante di orchidee bianche che si sono scambiati in Sala Regia. Ma Carlo e il Papa si scambiano anche altri doni e soprattutto onorificenze: dora in poi il re sarà “Royal Confrater” a San Paolo e il Pontefice “Papal Confrater” della Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor.

