Uniti contro ogni discriminazione 

Il Consiglio comunale di Carbonia aderisce all’unanimità alla rete Re.a.dy, il network nazionale delle pubbliche amministrazioni impegnate nella promozione dei diritti, delle pari opportunità e nel contrasto alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Durante l’ultima seduta di Consiglio, il sindaco Pietro Morittu ha presentato la delibera derivante da una mozione di Sinistra Futura che, attraverso Barbara Pischedda, ha ricordato come «i recenti fatti di cronaca non fanno che rafforzare la necessità di questo percorso. Occuparsi dei diritti delle persone della comunità Lgbtqa+ non significa ignorare gli altri problemi, ma riconoscere l'importanza di occuparsi della vita concreta delle persone». Intervenuti anche i presidenti della prima e terza commissione Rita Vincis e Giacomo Floris per evidenziare l’importanza del provvedimento. A favore anche Fratelli d’Italia con Daniela Garau che ha invitato l’amministrazione a far ripartire la commissione pari opportunità. (m. c.)

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