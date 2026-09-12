«Uniti contro gli speculatori» 

Un’assemblea pubblica partecipata, voci di passione civica. A pochi giorni dalla richiesta ufficiale, da parte dell’amministrazione di Guspini, della sospensione della conferenza di servizi per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico galleggiante nel laghetto “Is Sennoreddas” in località Corte Semuccu, centinaia i cittadini che hanno affollato l’aula del Consiglio comunale rispondendo all’appello del sindaco Marco Pala. Che ha aperto l’incontro con parole chiare: «Quando la comunità non è coesa, è facile per gli speculatori prendere i territori. La transizione energetica va fatta in maniera corretta».

Il rispetto dei luoghi

Un filo rosso unisce i diversi interventi: l’esigenza che la comunità sia messa in condizioni di avere l’energia, ma sempre nel rispetto dei luoghi. Fra il pubblico, la geologa Laura Cadeddu: «Servono fonti energetiche rinnovabili e sostenibili. Bisogna spiegare ai cittadini dove posizionarle. Serve il coraggio di riconoscere gli errori e bloccarli mettendo paletti, ma scegliendo bene cosa fare». Danilo Serpi ha sostenuto la necessità, «di sorvegliare e bloccare l’assalto selvaggio ai terreni, questi progetti non creano occupazione, ma solo speculazione edilizia. Non siamo contrari alle energie rinnovabili, siamo contrari alle speculazioni». Alla riunione era presente una folta delegazione del Presidio permanente del Popolo Sardo, tra cui Giuseppina Piras che ha invitato, «ad attivare una politica di conservazione del territorio». Davide Fadda ha avvertito che, «ciò che sta avvenendo si catapulterà sui nostri figli».

Il sacrificio imposto

È seguito l’intervento dell’ex sindaco Francesco Marras: «Abbiamo un’emergenza locale, un laghetto non può essere trasformato in un luogo di produzione di corrente: si deve raggiungere l’autonomia energetica, ma Guspini ha dato molto di più della media nazionale». Giulio Lecca, anziano allevatore, ha osservato: «La cessione dei terreni a Guspini è iniziata quando i guspinesi svendevano i terreni perché l’Europa aveva reso antieconomiche le attività locali».

Le fonti rinnovabili

È intervenuto anche il giurista Michele Loche, esperto di comunità energetiche, ha sottolineato l’importanza delle fonti rinnovabili: «L’efficienza energetica è fondamentale, ma bisogna verificare quali sono gli interventi attuabili nel contesto dei territori senza causare sconvolgimenti». L’era dei combustibili fossili è terminata, ha sottolineato Luciano Benini, «ma ci sono forze politiche ed economiche che vogliono tornare all’uso dell’energia superata. Abbiamo assistito a piani energetici fallimentari. I nostri politici non hanno pianificato adeguatamente la transizione energetica». Filippo Usai, consigliere di maggioranza: «Non siamo contro le rinnovabili, ma l’obiettivo è arrivare al Consiglio comunale aperto con una posizione politica unanime: dire no alla speculazione energetica per tutelare il nostro territorio».

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