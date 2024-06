«Uniti come a Pratobello, difendiamo la nostra terra» 

«Di Pratobello ricordo tutto. Eravamo uniti contro l’occupazione militare, fieri e certi che ce l’avremmo fatta. Il paese ha lottato, possiamo farlo ancora oggi contro chi oggi ci vuole rubare la terra». Assunta Biscu è nata a Orgosolo 79 anni fa. Ne aveva 24 quando partecipò a quella rivolta che «ha tanto da insegnare, soprattutto ai giovani». Le cose con il tempo non sono cambiate: oggi, con i capelli argentati, continua a combattere per un’Isola libera, senza padroni. L’ultima “fatica” tre giorni fa, quando da Orgosolo è arrivata Cagliari per unirsi al corteo fino al Consiglio regionale per chiedere ascolto alle istituzioni e trovare una soluzione contro l’assalto eolico e fotovoltaico. «Non mi pesa. Non è la prima volta che partecipo a iniziative simili», confessa, «vado anche spesso a Roma. Ogni volta che c’è da far sentire la mia, la nostra voce, non posso mancare. Pratobello ha lasciato nel mio cuore ricordi e ideologie troppo forti».

Vedova a 39 anni, ha cresciuto 7 figli con sacrifici ma tanta dignità. «A Pratobello eravamo tutti schierati su un fronte unico, la nostra forza fu il passaparola. Sapevamo che volevano occupare le terre, non potevamo accettarlo». Ricorda «un movimento pacifico. Qualcosa che oggi dovremmo replicare, anche se è difficile. I ragazzi sono apatici e non capiscono che da quello che succede oggi dipende il loro futuro».

Allora vinse, Assunta Biscu. «Ma io non mi fermo qui. Continuerò a manifestare sino a che avrò le forze. Lo sa bene la mia famiglia che ormai è abituata a vedermi in prima linea. Tra qualche giorno ci sarà un altro appuntamento, a Saccargia, contro l’eolico. Ovviamente non mancherò».

