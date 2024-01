«Uniti a difesa del carcere» 

Tutti uniti in difesa di servizi e diritti. I sindaci, il vescovo Antonello Mura, Camera penale e Consiglio dell’ordine degli avvocati, sindacati. È un Ogliastra compatta quella che si è presentata al Consiglio comunale sul possibile mutamento di funzioni del carcere di San Daniele, da istituto per adulti a struttura minorile, per molti solo l’anticamera della chiusura.

Sono arrivate anche proposte concrete, come un ampliamento o una costruzione ex novo.

Condivisione

Nel fare il punto sulla situazione, il sindaco Davide Burchi ha osservato: «L’Ogliastra è un sistema che si basa sulla condivisione delle battaglie. Carcere, ospedale, tribunale, porto e aeroporto. Vogliamo ribadire tutti insieme l’importanza strategica di ogni singolo servizio. Se da un lato non ci sono atti formali, dall’altro non ci sono atti che smentiscano le nostre preoccupazioni. La modifica depotenzierebbe il Tribunale e il sistema giustizia ogliastrina. Per noi è intoccabile e se crediamo insieme in questa battaglia, i nostri diritti verranno ascoltati».

L’appello

Anche il vescovo Mura ha accolto l’invito dell’amministrazione: «Ogni tanto a Lanusei c’è un rischio dietro l’angolo e bisogna subito mobilitarsi. Bisognerebbe ragionare perché in alcuni momenti siamo tutti divisi, ognuno per conto suo. Dobbiamo costruire, scegliere, proporre. Vedo impegno istituzionale per evitare la chiusura e il trasferimento di funzioni, e questo va incoraggiato, appoggiato. Apprezzo l’attenzione del personale a mantenere un ambiente familiare, fondamentale per il senso di aiuto e recupero alla vita concreta fuori dal carcere che tutti auspichiamo avvenga. Abbiamo bisogno di unire le forze, professionalmente e umanamente».

Unità

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati spinge sull’unità. Il presidente Vito Cofano. «L’Ogliastra può raggiungere i suoi obiettivi solo se rimane coesa, unita e compatta. Ci sono momenti nella vita sociale in cui bisogna lasciare da parte i personalismi e andare avanti tutti insieme. Abbiamo avuto delle rassicurazioni che devono però tenere alta l’attenzione, perché dobbiamo sempre difenderci dalla sottrazione dei servizi». Francesco Piras, sindacalista Uil della Polizia penitenziaria: «Su informazione dei nostri vertici nazionali il carcere era in fase di passaggio a istituto per minori. Si parla di logiche numeriche. Dal punto di vista sindacale ci siamo rivolti subito alla politica, ma nessuno smentisce. L’istituto di Lanusei non può essere adatto a un istituto per minori. È un pretesto per chiuderlo. La Cisl, con Michele Muggianu e Giovanni Villa, ha spiegato: «Siamo consapevoli che questa battaglia deve vedere in parallelo una nuova proposta. Occorre una nuova struttura, più grande e più moderna, più adeguata dal punto di vista strutturale e idonea ad ospitare un numero più alto di detenuti. È necessario che il territorio unito sposi questa battaglia».

