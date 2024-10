United world colleges, sì alle borse di studio 

Anche studentesse e studenti sardi tra i 16 e i 19 anni possono partecipare al bando per partecipare alle selezioni italiane degli United world colleges per la frequenza del biennio 2025-2027. Grazie al sostegno della Regione Sardegna, alcune borse di studio complete saranno offerte a studenti e studentesse che frequentano adesso il terz’ultimo anno delle scuole superiori, permettendo loro di frequentare uno dei 18 Collegi del Mondo Unito, concludendo le superiori e acquisendo un titolo di studio internazionale riconosciuto in tutto il mondo (il diploma di baccellierato internazionale) riconosciuto in Italia e in tutto il mondo.

United world colleges (Uwc) - Collegi del Mondo Unito è un movimento internazionale composto da 18 scuole residenziali situate in quattro continenti. Quella italiana è a Duino, in Friuli-Venezia Giulia. Il bando di concorso italiano è tuttavia aperto per tutti i collegi che ogni anno accolgono circa 200 studenti selezionati per merito e provenienti da oltre 80 Paesi. Quello di Duino attualmente ospita 185 studenti di 83 nazionalità. Circa il 70% beneficia di borse di studio complete, mentre un ulteriore 20% ha accesso a borse parziali.Frequentare un Collegio del Mondo Unito non solo garantisce una formazione accademica di eccellenza che apre le porte alle migliori università in Italia e nel mondo (con possibilità di ulteriori borse di studio), ma offre anche un'esperienza unica di crescita personale.

Il bando di concorso, la documentazione e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione nazionale italiana Uwc, nella sezione "Selezioni”. Il termine per presentare la propria candidatura è il 31 ottobre. In caso di dubbi o richieste specifiche, è possibile rivolgersi all'indirizzo e-mail selezioni@it.uwc.org.

