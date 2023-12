United Cup, il tedesco Zverev affossa l’Italia 

L'Italia è stata sconfitta 2-1 dalla Germania nella seconda giornata della United Cup 2024, il torneo per nazioni a squadre miste che proseguirà fino al 7 gennaio in Australia. A Sydney, Jasmine Paolini ha superato anche una crisi di crampi per battere 6-4, 7-5 la ex n.1 al mondo Angelique Kerber, al rientro nel circuito dopo 18 mesi di stop per maternità. Poi Alexander Zverev ha superato in rimonta (6-7, 6-3, 6-4), Lorenzo Sonego. Nel doppio decisivo Angelica Moratelli e Sonego sono stati sconfitti 6-3 6-0, da Kerber e Zverev. La formazione azzurra tornerà in campo mercoledì contro la Francia, che intanto domani sfiderà la Germania.

Riecco Nadal

Intanto sale l’attesa per l'Atp 250 di Brisbane dove Rafa Nadal torna dopo quasi un anno di stop causato dal problema all'anca. Rientra anche la ex n.1 Naomi Osaka, ferma dal settembre 2022. «Il solo fatto di essere qui è una vittoria», ha detto lo spagnolo, attualmente n. 672, che ha ricevuto una wild card. A battezzare Nadal in singolare potrebbe essere anche l'azzurro Giulio Zeppieri, il quale per il pass affronterà l'ex n.3 al mondo Dominic Thiem. Si sono fermati nelle qualificazioni Federico Gaio e Alessandro Giannessi: al momento l'unico italiano nel main draw è Matteo Arnaldi, numero 44 del mondo.

