Un’Italia tutto cuore, Scozia domata a Roma 

Roma. Un primo tempo dominato, un secondo di sofferenza e battaglia sotto il diluvio dell'Olimpico. Ma per l'Italia di Gonzalo Quesada, priva di dieci giocatori, è buona la prima nel Sei Nazioni. Battuta la Scozia per 18-15 col brivido finale, per un ultimo possesso avversario lungo 30 fasi, eppure la difesa azzurra regge fino a quando non arriva il “tenuto alto” italiano per l'esplosione di gioia dei 68mila dell'Olimpico, dove tra i tanti era presente anche la Principessa Anna, sorella di Re Carlo III.

L'Italia va al riposo in vantaggio per 15-7 grazie alle mete di Lynagh e Menoncello, oltre al calcio piazzato di Garbisi, dimostrando cinismo negli attacchi e capacità di adattamento a delle condizioni meteo, decisamente più scozzesi che mediterranee. Perché è vero che il calcio d'inizio viene battuto in assenza di pioggia e su un campo, fino a qualche minuto prima dello start, coperto dai teli, ma poco dopo il via della gara si avvera quello che Quesada voleva evitare: giocare sotto una tempesta come fu lo scorso anno contro il Galles. Dopo venti minuti sull'Olimpico si abbatte un nubifragio, con la squadra di Townsend che accorcia con la meta di Dempsey. Nella secondo tempo, una punizione regala all'Italia il 18-10; Horne segna una meta (senza trasformazione) che accorcia le distanze a 13' dalla fine. Da lì in poi è una dimostrazione di cuore, forza ed energia dell'Italia. Ora c'è l'appuntamento a Dublino per la sfida all'Irlanda.

