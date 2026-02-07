VaiOnline
Rugby.
08 febbraio 2026 alle 00:08

Un’Italia tutto cuore, Scozia domata a Roma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Un primo tempo dominato, un secondo di sofferenza e battaglia sotto il diluvio dell'Olimpico. Ma per l'Italia di Gonzalo Quesada, priva di dieci giocatori, è buona la prima nel Sei Nazioni. Battuta la Scozia per 18-15 col brivido finale, per un ultimo possesso avversario lungo 30 fasi, eppure la difesa azzurra regge fino a quando non arriva il “tenuto alto” italiano per l'esplosione di gioia dei 68mila dell'Olimpico, dove tra i tanti era presente anche la Principessa Anna, sorella di Re Carlo III.

L'Italia va al riposo in vantaggio per 15-7 grazie alle mete di Lynagh e Menoncello, oltre al calcio piazzato di Garbisi, dimostrando cinismo negli attacchi e capacità di adattamento a delle condizioni meteo, decisamente più scozzesi che mediterranee. Perché è vero che il calcio d'inizio viene battuto in assenza di pioggia e su un campo, fino a qualche minuto prima dello start, coperto dai teli, ma poco dopo il via della gara si avvera quello che Quesada voleva evitare: giocare sotto una tempesta come fu lo scorso anno contro il Galles. Dopo venti minuti sull'Olimpico si abbatte un nubifragio, con la squadra di Townsend che accorcia con la meta di Dempsey. Nella secondo tempo, una punizione regala all'Italia il 18-10; Horne segna una meta (senza trasformazione) che accorcia le distanze a 13' dalla fine. Da lì in poi è una dimostrazione di cuore, forza ed energia dell'Italia. Ora c'è l'appuntamento a Dublino per la sfida all'Irlanda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 