Un’Italia subito da applausi 

ITALIA 13

FRANCIA 6

Italia : Nicosia, Di Fulvio 4, Velotto, Marziali, Fondelli 1, Cannella 3, Renzuto Iodice, Echenique 2, Presciutti, ganazza, Iocchi Gratta 2, Dolce 1, De Michelis. Ct Sandro Campagna.

Francia : Hovhannisyan, Saudadier, Mas, Bouet 1, Khasz 1, Marion-Vernoux, Zivkovic, Cannone 1, De Carmo, Bodegas 2, Vanpeperstraete 1, De Nardi, Fontani. Ct Florian Bruzzo.

Parziali : 2-0, 3-3, 5-2, 3-1.

Padrone di casa e padrone del gioco. Il Settebello è stata la squadra che ha fornito la migliore impressione nella prima giornata della 3ª Waterpolo Sardinia Cup a Terramaini e non solo per il rotondo 13-6 sulla Francia. Anche il ct Sandro Campagna, a a fine gara, ha sorriso sottolineando «l’atteggiamento, perché mi è piaciuto lo spirito della squadra e, dal punto di vista tattico, le situazioni di “uomo in meno” che abbiamo giocato molto bene (3/11, ndr ). Qualche precipitazione di troppo in attacco ma ci sta, bisogna anche avere delle cose negative su cui lavorare».

La partita

In effetti l’Italia ha avuto solo due momenti di leggera difficoltà: nei primi due minuti di gioco, quando ha concesso 4 delle 12 superiorità numeriche totali (ma senza prendere gol), e nel finale del secondo quarto, quando la Francia in 46” ha segnato le reti per risalire da 1-3 a 3-3: peccato che in altri 48” l’Italia abbia ripristinato le distanze. Per il resto, Cannella e Di Fulvio hanno messo la firma su una confortante prestazione collettiva.

L’altra sfida

Nel primo match della giornata, il Montenegro ha avuto la meglio (8-6) ma soltanto nell’ultimo quarto su un'intraprendente Australia. Gli uomini del ct Tim Hamill hanno avuto la possibilità di riaprire la gara sul 7-5 fallendo un rigore (il secondo del match). Per la squadra di Vladimir Gojkovic, tre reti di Vidovic e due di Popadic.

Oggi la seconda giornata si aprirà alle 18 con Montenegro-Francia, sfida che anticipa quella del 4 gennaio a Dubrovnik, per i gli Europei. Alle 20.30 (RaiSport) torna in acque il Settebello per affrontare l’Australia.

Risultati : Australia-Montenegro 6-8; Italia-Francia 13-6.

Classifica : Italia e Montenegro 3, Francia e Australia 0.

Prossime giornate. Oggi : Mon- tenegro-Francia (18 RaiPlay); Italia-Australia (20.30 RaiSport).

Domani : (Francia-Australia (17, RaiPlay); Montenegro- Italia (19, Raisport).

