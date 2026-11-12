Italia 3

Francia 1

Italia (4-3-3) : Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafio-

ri; Frattesi (28’ st Doumbia), Tona-

li, Barella (47’ st Ricci); S. Esposi-

to (17’ st Vergara), F. P. Esposito (47’ st Scamacca), Cambiaghi (17’ st Dimarco). In panchina Carne-

secchi, Vicario, Fagioli, Palestra, Romano, Ghilardi, Koleosho. Commissario tecnico Mancini.

Francia (4-3-3) : Maignan; Gusto (31’ st Kumbedi), Upamecano, Jacquet, Truffert (31’ st Diouf); Cherki (37’ st Camavinga), Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué (31’ st Mayulu), Barcola (31’ st Kroupi). In panchina Restes, Risser, Konaté, Yoro, Zaïre-Emery, Pagis. Commissario tecnico Zidane.

Arbitro : Kovács (Romania).

Reti : nel primo tempo, 10’ Olise, 26’ F. P. Esposito; nella ripresa 18’ Frattesi, 30’ F. P. Esposito (r).

Note : ammoniti Jacquet, F. P. Es-

posito, Frattesi, Kroupi. Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 71.452 per un incasso di 2.378.042 euro. Al 15’ st S. Esposito ha sbagliato un rigore.

Milano . Coraggiosa e capace di soffrire e combattere. La giovane Italia del Mancini 2.0 sorprende e fa esultare San Siro e i tifosi, con segnali di ripresa e di ottimismo per il futuro. Lo fa battendo 3-1 in rimonta una bellissima Francia, a tratti inarrestabile, ma che si piace troppo e alla fine è tradita da un po’ di presunzione.

Dopo aver governato la prima parte di gara, con il bel gol di Olise che lascia temere la goleada dei Bleus, la squadra di Zidane si fa raggiungere a sorpresa da Pio Esposito (doppietta, a segno anche Frattesi). E nella ripresa l’Italia è tutta un’altra cosa, riesce a ribattere colpo su colpo alle azioni francesi e vince 3-1, contro ogni pronostico sorprendendo e facendo gioire San Siro, dove fra gli oltre 71mila c’è anche il nuovo campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli festeggiato dal pubblico all’intervallo.