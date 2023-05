Un’Italia-Sardegna con 74 equipaggi 

Saranno 74 gli equipaggi al via del 20º Rally Italia Sardegna, 6º round del Campionato del Mondo Wrc in programma dall’1 al 4 giugno con base a Olbia. Ben 27, un record, le nazioni rappresentate, dalla Finlandia al Perù passando per Turchia e Kenya. Il gruppo più nutrito nella manifestazione organizzata dall’Aci col supporto della Regione Sardegna, il cui impegnativo percorso sterrato prevede 19 speciali e 322,75 km cronometrati, sarà quello degli italiani, formato da 18 equipaggi di cui 8 sardi. Ma andiamo con ordine.

Nove le Rally1 ibride al via della classe regina Wrc. L’otto volte iridato Ogier, il campione in carica Rovanperä, Evans e Katsuta guideranno le Toyota Yaris Gr ufficiali. Tre, invece, le i20 N schierate dalle Hyundai, affidate a Neuville, Sordo e Lappi, mentre al volante delle due Puma Ford M Sport ci saranno l’estone Tänak, vincitore del Ris nel 2022, e Loubet.

Al Ris 2023, 3 equipaggi in corsa per il Wrc3, 8 per il Mondiale Junior e 39 per il Wrc2, tra cui i blasonati Mikkelsen, Solberg, Greensmith, Gryzin, Suninen e Prokop, alla 18ª presenza. Spiccano anche le Skoda Fabia di Miele (campione in carica Wrc2 master) e dei sardi Giuseppe Dettori-Carlo Pisano, Nicola-Tali-Massimiliano Frau, Francesco Tali-Chiara Corso e del navigatore Stefano Pudda, alle note di Biolghini. Alla 20ª presenza il recordman Francesco Marrone che, con Francesco Fresu alle note, farà una sfida in famiglia col figlio Stefano, navigato da Claudio Mele. In lista anche Davide Bianco-Luigi Pittalis, Michele Liceri-Salvatore Mendola, Fabrizio Schirru-Fabio Salis e Gianluca Mara-Veronica Cottu, unica donna sarda che sfiderà a distanza il padre Paolo, “naviga” di Pozzo.

