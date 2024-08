Un’Italia mai tanto bella 

New York. È cominciato nella tardissima serata di ieri per l'Italia il secondo turno degli Us Open 2024, al quale ha portato la bellezza di 10 giocatori su 15 atleti ai nastri di partenza (due terzi del contingente): mai finora c'era stata un'Italia così bella, anche se ieri Lucia Bronzetti si è dovuta arrendere per 6-3, 6-1 a Aryna Sabalenka (n. 2). Martedì notte, Jasmine Paolini, ha vinto il proprio incontro (6-7, 6-2, 6-4) contro una rivale che in passato (2019) l’Us Open lo ha perfino vinto, nel 2019, Bianca Andreescu, ora è scivolata in giù nel ranking a causa di una lunga serie di guai fisici, ma per Jasmine si è rivelata un autentico osso duro. «Vuoi lascarmi vincere? Basta!», le ha detto con ironia la canadese dopo la partita, quando le due si sono abbracciate. Ora per la giocatrice toscana ci sarà la ceca Karolina Pliskova, «una giocatrice che colpisce molto forte e può diventare assai pericolosa se può condurre lo scambio. Dovrò essere brava a evitare che ciò accada», ha detto Jasmine.

Gli uomini

In campo maschile, peccato per la sconfitta di Lorenzo Sonego (reduce dal successo di Winston-Salem) contro Tommy Paul, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2, mentre si è esaltato Mattia Bellucci. Il 23enne di Busto Arsizio che era passato attraverso le qualificazioni e ha battuto un altro vincitore, in passato (nel 2016), di questo torneo, ovvero Stan Wawrinka: 6-4 7-6 6-3 in 2 ore e 13 minuti di gioco il punteggio a favore di Bellucci. «Questa serata speciale rimarrà nella mia carriera», le sue parole in conferenza stampa, «ma voglio che sia un punto di partenza. Sono fiero di quello che ho fatto e di quello che sto facendo, ma sto anche cercando di gestirla nel modo più tranquillo possibile. Ci stiamo godendo i tanti momenti buoni di questo ultimo periodo, lavoriamo con dedizione ma anche con grande serenità; sono felicissimo per questo momento, ma consapevole che si possa fare ancora meglio». Bene anche Flavio Cobolli, che ha battuto per 6-1 4-6 6-4 6-4 l'australiano James Duckworth. 2So di poter giocare bene sul cemento e i risultati mi stanno dando ragione - ha poi detto il 22enne n. 31 del mondo . Ho buone sensazioni e sono soddisfatto di come arrivo ad ogni partita, sempre con la voglia di migliorarmi. Vado avanti passo dopo passo, senza mettermi addosso pressioni o fretta e al momento le cose stanno andando bene».

Lo sfogo

Ieri Jannik Sinner, che oggi affronterà Alex Michelsen, si è sfogato ai microfoni di SuperTennis, parlando della vicenda doping e quindi di «un periodo non semplice. Ma ora, piano piano stiamo cercando con il mio team di tornare alla normalità. Sono molto contento», ha sottolineato l’altoatesino, «di quello che ha detto Matteo Berrettini, ci conosciamo bene e ci rispettiamo molto. Mi ha manifestato molta stima, è stato un grande onore». «Io non farei mai niente di male», ha aggiunto, «ma più si avvicinava la sentenza e meno mi divertivo in campo. Chi mi conosceva, vedeva un Jannik diverso che si divertiva meno, con meno voglia. Grazie a chi mi è stato vicino, ho imparato chi è mio amico e chi no, l'ho visto subito».

