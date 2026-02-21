Un’Italia da “trenta e lode”: doppietta nello skicross, e il bronzo del pattinaggio 

La prima doppietta alle Olimpiadi non si scorda mai: Simone Deromedis oro - ribattezzato ad arte, Doromedis -, Federico Tomasoni argento. Lo ski cross azzurro entra nel mito per un'Italia da dieci e lode, le 14.20 diventano indimenticabili. Le medaglie numero 28 e 29 della spedizione azzurra, le prime in assoluto in questa disciplina, il primo oro individuale maschile 16 anni dopo Giuliano Razzoli in slalom. La trentesima arriva qualche ora dopo con Giovannini nel pattinaggio di velocità. E anche se l’Oolanda ci sorpassa nel medagliere (per un misero argento in più) vengono così sbriciolati una marea di record: l'Italia non era mai andata in doppia cifra di ori, non aveva mai conquistato metallo in ben undici discipline e nemmeno ai tempi di Tomba e Compagnoni aveva catturato 19 medaglie sulla neve. La spada e il fioretto dei nostri moschettieri.

In pista

La spada la sfodera Deromedis, gigante da un quintale che gira in pantaloncini sotto la neve: domina indisturbato dagli ottavi alla finale con la potenza di Portos e l'abilità alla guida del suo idolo Senna. Il fioretto lo sguaina Tomasoni, novello D'Artagnan: batte di puro corto muso il quarantenne Fiva e con una dolcezza struggente, con gli occhi gonfi di lacrime trattenute, fa piangere tutti, con la dedica a Matilde Lorenzi, amore per sempre. È un autentico capolavoro. Le qualifiche spaventano, poi cambiano i materiali e soprattutto le facce. Gli azzurri lasciano le briglie: Zorzi e Zuech perdono le sfide fratricida tra ottavi e quarti con gli altri azzurri ma Deromedis e Tomasoni centrano la finale. E quando sugli schermi appare la combo oro-argento, il Livigno Snow Park esplode in un Capodanno cinese. I due si abbracciano sdraiati sulla neve che continua a cadere e quando risuona per la prima volta in Valtellina l'inno di Mameli diventa difficile contenere le lacrime. Tomasoni non ci riesce, con il cuore stretto tra gioia e dolore: bacia l'argento indica il cielo, pensa a Matilde, il cui sole è raffigurato sul suo casco. Il dt Bartolomeo Pala si toglie qualche sassolino in proposito: «Siamo arrivati un po' tardi con lo ski cross. Vent'anni fa c'era persino un circuito nazionale che oggi non c'è più. Qualcosa si è interrotto, non è stato sviluppato».

Anello magico

L’ultima medaglia per l'Italia arriva dal pattinaggio di velocità, che tante soddisfazioni ha regalato in queste Olimpiadi. Andrea Giovannini fa il colpo in volata e conquista il terzo posto nella mass start: non riesce nell'impresa di conquistare una terza medaglia invece Francesca Lollobrigida che nell'ultima prova dello speed skating chiude al quarto posto. Per lei sono comunque state delle Olimpiadi storiche con la vittoria dei due ori nei 3000 e 5000 metri. Classe 1993, di Trento, Giovannini ha conquistato il bronzo con una volata finale che ha lasciato senza fiato lo stadio del ghiaccio a Milano Rho, superando l'americano Jordan Stoltz, uno dei favoriti. Si tratta della sua seconda medaglia in questi Giochi, dopo l'oro conquistato nella prova di inseguimento a squadre. «È un bronzo che vale veramente oro», dice soddisfatto il pattinatore azzurro, cresciuto sportivamente sul ghiaccio del lago di Baselga di Pinè, il luogo che forgia talenti. Lollobrigida, diventata famosa anche come mamma-atleta è quarta dopo tanta fatica, ma chiude comunque da campionessa vera.

