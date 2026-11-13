Lunch match di prestigio per la Nazionale italiana di rugby, che alle 12.40, sul manto erboso dello Stadio Ferraris di Genova, affrontà l'Argentina per la quinta giornata del Nations Championship e secondo turno delle Northern Emisphere Series. Coach Quesada ha già scelto il XV che affronterà i Pumas, apportando cinque cambi alla formazione che ha affrontato il Sudafrica: all'estremo verrà schierato Allan al posto di Belloni, Varney sarà il nuovo mediano di mischia in vece di Fusco, i terza linea Locatelli e Ortombina verranno sostituiti da Zuliani e Vintcent, mentre in prima linea si registra il ritorno di Fischetti. A due anni dall'ultimo cap, torna in lista Mori. Tra gli ospiti, out per infortunio Mallia e Montoya.

Le squadre sarde

Dopo una settimana di pausa, torna in campo la Serie A. Nella terza giornata del girone 1, l'Amatori Alghero gioca domani, alle 14.30, sul Campo Giuseppe Banchini n.1 di Parma. Il XV algherese cerca i primi punti stagionali in casa degli emiliani. Tre squadre sarde in campo in B. Nel girone 4 si parte oggi, alle 14, con la capolista Olbia che cerca la quarta perla del suo ottimo inizio di campionato affrontando il Cavalieri al Campo Querceto. Sempre oggi, ma alle 17, il 7 Fradis gioca allo Stadio Comunale Aldo Grassi contro il Cus Siena. Per la squadra di Sinnai, la missione è cercare i primi storici punti nella categoria. Per il girone 5, domani alle 13, l'Amatori Capoterra ospita l’Abruzzo.



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