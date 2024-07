Un’Italia a due velocità 

Italia in semifinale agli Europei di padel: oggi doppia sfida con la Francia per puntare la finale primo posto. Ma nei quarti andati in scena ieri al Tennis Club Cagliari è stato necessario sudare non poco per arrivarci: se le ragazze in mattinata hanno liquidato la pratica Danimarca con tre vittorie, la nazionale maschile ha rischiato con la Svezia piegandola al termine di una lunghissima maratona (oltre sei ore). Oggi, curiosamente, nelle semifinali per le posizioni dalla prima alla quarta c'è un altro bis: quello fra Spagna e Portogallo, che come Italia e Francia si affrontano sia fra le donne (in mattinata) sia fra gli uomini (nel pomeriggio).

Doppio successo

Tutto facile per l'Italia femminile, che continua con grandi numeri: 3-0 alla Danimarca. Per Emily Stellato e Giulia Sussarello 6-2 6-2 in 55' su Rasmussen-Skov, poi Carlotta Casali e Lorena Vano 6-1 6-2 in 59' su Alipieva-Wiese, quindi Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena 6-0 6-0 in 39' su Frolich-Jensen e Pihl. Hanno riposato Carolina Orsi e Martina Parmigiani. Si è chiusa invece alle 22.20 la sfida maschile con la Svezia, iniziata alle 16 e con una rimonta da compiere per il 2-1 finale. Facundo Domínguez e Riccardo Sinicropi hanno concesso la prima partita 5-7 6-3 2-6 a Rutgersson-Windahl, la prima persa dall'Italia in tutto il torneo, poi Marco Cassetta e Simone Cremona hanno rischiato perdendo il primo set 5-7 con Axelsson-Olsson, ribaltando la situazione con un doppio 6-3 nel secondo e terzo. Stesso discorso per Giulio Graziotti e Aris Patiniotis: perso 4-6 il primo con Appelgren-Frost, poi 6-1 6-0 e grande esultanza finale di gruppo in campo.

