Unità dei cristiani, al via la settimana di preghiera 

Comincia domani la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, intitolata “Amerai il Signore tuo Dio e il tuo prossimo come te stesso”. Alle 18 il vescovo Antonello Mura presiederà la veglia ecumenica con i rappresentanti delle altre confessioni cristiane nella parrocchia di Beata Maria Gabriella. La celebrazione prevista per tutta la settimana alle 17.30 nella stessa chiesa con sacerdoti delle diocesi di Nuoro e Lanusei: il 19 con don Mauro Isacchi, il giorno dopo con don Roberto Dessolis. Seguono il 21 don Rosario Mesina e il 22 don Federico Murtas. Il 23 celebrazione con il parroco Celeste Corosu, il 24 con don Pietro Moro. Ultimo appuntamento il 25 con don Giorgio Cabras. (g. pit.)

