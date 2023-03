Unistem Day, 350 studenti alla giornata sulla ricerca  

Sono 350 i giovani sardi che oggi parteciperanno nella Cittadella universitaria di Monserrato alla 15esima edizione della Giornata internazionale “Unistem Day”, promossa dalla senatrice a vita Elena Cattaneo sul tema della ricerca sulle cellule staminali.

In mattinata sono previsti collegamenti con scuole e atenei di altre nazioni, interventi di scienziati, un incontro con due sportivi sardi di fama internazionale e giochi a premi. Partecipano in contemporanea 87 tra atenei e centri di ricerca di Australia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Serbia, Spagna, Svezia e Ungheria. Sono circa 30.000 gli studenti di questi Paesi che via streaming intraprenderanno un viaggio nell’infinito mondo della ricerca. L’importante evento, ospitato nell’aula magna Boscolo, è coordinato per l’Università di Cagliari dalle professoresse Micaela Morelli e Valeria Sogos. È rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori dell’hinterland cagliaritano.

Si comincia alle 9 con un filmato di benvenuto e i saluti del rettore dell’ateneo del capoluogo, Francesco Mola. Successivamente, prenderanno la parola Valeria Sogos (Le cellule staminali: una nuova frontiera nella ricerca biomedica), Carlo Carcassi (Medicina rigenerativa e cellule staminali), Giorgio Querzoli (La stampa 3D per la medicina personalizzata) e Marco Pistis (Come viene sviluppato e prodotto un vaccino: dalla ricerca al monitoraggio della sicurezza). Nelle scorse edizioni di Unistem hanno partecipato importanti testimonial del mondo dello sport, tra i quali diversi giocatori del Cagliari, il velista Andrea Mura e i cestisti della Dinamo Academy. Anche quest’anno due grandi campioni verranno intervistati dal giornalista Mario Frongia (“Attività sportiva e cellule staminali”), ma i nomi non sono stati svelati: sarà infatti una sorpresa per gli studenti e le studentesse presenti.

Le scuole superiori che hanno garantito la loro partecipazione sono Euclide, De Sanctis-Deledda e Don Bosco di Cagliari; Motzo e Brotzu di Quartu; Gramsci-Amaldi di Carbonia; Atzeni di Capoterra; Vignarelli di Sanluri e Asproni di Iglesias.

RIPRODUZIONE RISERVATA