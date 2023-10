Un’Isola tinta di tricolore 

Il Motorsport sardo è alle prese con titolazioni e titoli. In attesa dell’assemblea che mercoledì, a Oristano, servirà agli organizzatori per definire il ricco e variegato calendario 2024, Aci Sport ha già ufficializzato gli appuntamenti isolani che avranno titolazioni tricolori.

Conferme e novità

Il 2º Rally Sulcis Iglesiente entra nella Coppa Rally di Zona, dove “raggiunge” il Rally Golfo dell’Asinara, il Rally Terra Sarda e il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, a cui la Federazione conferma anche la tripla titolazione nei Campionati Italiani Rally Terra, Terra Storico e Cross Country Ssv. Doppietta per Rally Internazionale Costa Smeralda Storico, in pianta stabile nell’Italiano Rally Auto Storiche e nel Tricolore della Regolarità a Media. La Baia delle Ninfe abbina Italiano Regolarità Auto Storiche Sud e Coppa Italia e la Ittiri Arena ospita ancora due round tricolori di Rally Cross. Conferma anche per la Cronoscalata di Tandalò (ma intanto l’11-12 novembre c’è l’edizione 2023), che resta nell’Italiano Velocità Fuoristrada, e per la Formula Challenge Riviera di Alghero (nel Formula Challenge).

Lo slalom si appresta a calare un poker: Loceri sfoggia Campionato Italiano e Coppa Italia, Guspini-Arbus e Dorgali sono round del Trofeo Italia Nord e della Coppa Italia, Bono della Coppa Italia. In Sardegna anche due date della Coppa Italia Karting, una già assegnata ad Alghero. Nel neonato Campionato Supersalite a 7 gare (ex Civm e Tivm) ci saranno Iglesias-Sant’Angelo, San Gregorio-Burcei e Alghero-Scala Piccada, che sarà finalissima. Attesa per l’annunciato ritorno della Cuglieri-La Madonnina.

Sardi campioni

Nella finale della Coppa Rally di Zona di Cassino, terzo titolo italiano consecutivo per Ugo Valdarchi e Giorgio Aricò nella Rsd2.0 Plus, bis per Pietro Lilliu e Alberto Sirigu nella Rs1.6. Secondi di classe Giovanni Solinas-Michela Virdis in N3 e Paolo Angius-Roberta Arcadu (A0) e terzi Enrico Piu-Marco Garrucciu (A6). La Delegazione Sardegna Aci Sport ha intanto ufficializzato i Campioni Regionali Rally 2023. Nel Moderno trionfo assoluto, di raggruppamento Rc2n e Over55 per Auro Siddi e Giuseppe Maccioni; nello Storico, successo assoluto, di 4º raggruppamento e U25 per Pietro Pes di San Vittorio, che succede al fratello minore Enrico, e Veronica Cottu.

