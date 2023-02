Un’Isola in vetrina, tra mete nuove e percorsi vincenti  

E l’obiettivo dell’Isola all’edizione 2023 della Bit è proprio quello di promuovere in maniera più efficace l’offerta turistica, a livello nazionale e soprattutto internazionale. Per farlo, si presenta alla Bit con uno spazio espositivo di oltre 1000 metri quadri, realizzato in collaborazione con Unioncamere e Camera di Commercio di Cagliari, che ospita 57 espositori e 114 operatori in rappresentanza dei vari settori: dal ricettivo ai consorzi turistici.

Milano. Superare i numeri da record dello scorso anno. È questo l’auspicio del comparto turistico della Regione Sardegna per la stagione 2023. «Il 2022 è stato straordinario, con oltre sette milioni di arrivi nell'Isola. Siamo pronti a fare meglio, possiamo farcela», sottolinea l’assessore al Turismo Gianni Chessa, presente ieri mattina all'inaugurazione dello stand della Regione alla Bit-Borsa Internazionale del Turismo, ospitata alla Fiera di Milano fino al 14 febbraio. Al tradizionale taglio del nastro ha preso parte anche la ministra del Turismo, Daniela Santanché. «Nel mondo c’è voglia di Italia, siamo la nazione più bella del mondo ma dobbiamo diventare la nazione più brava a sapersi vendere», ha sottolineato la ministra.

Lo spazio

E l’obiettivo dell’Isola all’edizione 2023 della Bit è proprio quello di promuovere in maniera più efficace l’offerta turistica, a livello nazionale e soprattutto internazionale. Per farlo, si presenta alla Bit con uno spazio espositivo di oltre 1000 metri quadri, realizzato in collaborazione con Unioncamere e Camera di Commercio di Cagliari, che ospita 57 espositori e 114 operatori in rappresentanza dei vari settori: dal ricettivo ai consorzi turistici.

I richiami

Lo stand richiama la tradizione, con grandi spazi bianchi decorati con fregi, foto e maxischermi. Due colonne rivestite di essenze mediterranee incorniciano il tutto, sprigionando profumi caratteristici che attirano l’attenzione dei curiosi. «Abbiamo usato materiali ecosostenibili. Le piante esposte – evidenzia Chessa – vengono tutte dalla Sardegna. Anche quest’anno il nostro stand è stato preso d’assalto e gli operatori turistici faranno la differenza nel vendere il prodotto: una Sardegna che è viva tutto l'anno, che può dare tanto anche fuori stagione. Vogliamo fare sistema per raggiungere risultati sempre migliori».

E sulla questione della continuità territoriale dice: «Da ottobre ad aprile noi soffriamo una chiusura quasi totale. Entrare e uscire dalla Sardegna è complicato sia per i sardi che per i turisti. Allungare la stagione si può, ma ci manca qualcosa.

Tra circa sei mesi, con il nuovo bando, ci giocheremo il futuro della Sardegna. L’ultimo ormai è andato, inutile nascondere le cose. Ma le regole del gioco possono cambiare. Ci serve dare una certezza sui collegamenti e sulla programmazione e lo stiamo facendo. Questo rafforzerà l’economia dei sardi e di tutta l’Isola».

La promozione

All’appuntamento lombardo anche Gianluigi Molinari, presidente del Centro servizi promozionale delle imprese Camera di commercio Cagliari e Oristano: «Il 2022 è stato un anno di rinascita che ha dato ottimi segnali. Passato il periodo del Covid dobbiamo far fronte a una crisi internazionale causata anche dai conflitti in corso in Europa. Una parte di quel mercato non sarà a nostra disposizione ma ci siamo reinventati delle mete nuove. Stiamo puntando su mercati alternativi che prima trattavamo meno. Persi i russi, stiamo valorizzando altre nazioni e mercati interessati, anche attraverso la ricerca di linee aeree che colleghino sempre più i nostri aeroporti con il resto del mondo».

Le attività

Tante le novità presentate nella giornata di inaugurazione della Bit. Tra queste anche il progetto – ideato dall’assessorato in collaborazione con Unioncamere Sardegna – di sei guide dedicate al turismo attivo in Sardegna con 30 tra i percorsi migliori di ciascuna delle attività outdoor rappresentate: trekking, cycling, mountain bike, canoa & kayak, climbing & canyoning e diving. La speranza dell’assessorato è che queste guide possano essere un’altra carta vincente a sostegno della promozione della Sardegna nel mondo.

