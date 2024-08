«Un’isola ecologica sarà riservata all’extralberghiero» 

«Una nuova isola ecologica mobile sarà riservata ai gestori di strutture ricettive extralberghiere regolari». L’assessora comunale all’Ambiente Luisa Giua Marassi illustra i dettagli del nuovo appalto sulla gestione dei rifiuti. «Abbiamo incontrato i rappresentanti di categoria e condiviso la loro richiesta di dedicare un luogo definito e presidiato dagli addetti dove poter conferire i rifiuti di b&b e affittacamere. Stiamo prevedendo di inserire questo passaggio nel nuovo bando». I tempi? «Quello attuale scade il 30 settembre, tra pubblicazione, ricorsi e successiva aggiudicazione prevediamo una proroga tecnica che dovrebbe oscillare tra 6 e 9 mesi».

Per l’assessora Giua Marassi «La nuova isola ecologica vigilata sarà realizzata in via Puglia, poco prima della rotatoria tra viale Monastir e via Del Fangario. Inizialmente le ipotesi più accreditate erano gli ecocentri di via San Paolo e Sant’Elia perché più vicini al centro dove c’è la maggiore concentrazione di strutture, poi – per motivi logistici – abbiamo optato per quello spazio comunale vicino al cimitero di San Michele».

