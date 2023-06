Un’isola ecologica mobile a Monti Nou e San Giorgio 

Un’isola ecologica mobile dove conferire i rifiuti una volta alla settimana in orari prestabiliti. È la soluzione trovata dal Comune di Dolianova e dalla Cosir (ditta che gestisce la raccolta differenziata per l’Unione dei Comuni del Parteolla) per superare le difficoltà di conferimento nelle località di Monti Nou e San Giorgio, fuori dal centro urbano, dove non è possibile effettuare il servizio porta a porta. «Dopo vari incontri tecnici pensiamo che questa possa essere la soluzione migliore – commenta l’assessora al Decoro Urbano Annarita Agus – nell’eco-mobile potranno essere conferiti tutti i tipi di rifiuto evitando di accumulare spazzatura indistinta come è avvenuto fino ad oggi».

A Monti Nou e San Giorgio finora i rifiuti venivano conferiti all’interno di gabbie metalliche fisse, sistemate in alcuni punti prestabiliti. Depositi utilizzati però da chiunque - non solo dai residenti nell’agro - e spesso trasformati in autentiche discariche. «Questo ha comportato notevoli costi per la bonifica dei siti – sottolinea l’assessore – ora si cambia sistema». A partire dal 7 luglio, ogni venerdì, l’ecocentro mobile si recherà a Monti Nou dalle 7.30 alle 8.30 e a San Giorgio dalle 9 alle 10. Sul posto sarà presente un operatore della Cosir che aiuterà gli utenti nelle operazioni di conferimento. Tutti i rifiuti, eccetto la plastica, dovranno essere consegnati con i nuovi mastelli dotati di codice elettronico in modo da consentire la registrazione degli svuotamenti.

