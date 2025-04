Un’Isola di magie e superstizioni 

Da storica, archivista e scrittrice di saggi, Alessandra Derriu, è passata ai racconti grazie anche all’indovina di Orotelli Maura Galloni, vissuta nel 1700. Il suo ultimo libro dal titolo “Medicina, magia, devozione e superstizione in Sardegna” (Albatros), esce a dieci anni di distanza dalla ricerca sui processi del Tribunale dell’Inquisizione vescovile di Alghero del XVIII secolo, la cui esistenza era fino ad allora sconosciuta. Un lavoro enorme, svolto per conto dell’Archivio storico diocesano di Alghero e proseguito negli Archivi statali dell'Isola, durante il quale la studiosa Alessandra Derriu ha cominciato a riflettere sul fatto che dietro quei documenti asettici, contenenti una serie di denunce, accuse e sentenze, si nascondevano delle storie affascinanti. Da qui il desiderio di narrare quelle vicende, anche se lei non si reputa una vera e propria scrittrice, preferendo definirsi invece «una studiosa che scrive».

«Maura l’indovina – spiega Alessandra Derriu - nel 1735 venne accusata di magia e stregoneria, divinazione e infanticidio. Aveva partorito in casa una bambina che poi era morta. Lei fuggì dal paese e il processo si svolse in sua assenza. La sua storia mi colpì in maniera particolare». Laureata in Conservazione dei Beni Culturali e specializzata a Roma alla Scuola di Archivistica dell’Archivio Segreto Vaticano e alla Scuola di Archivistica dell’Archivio di Stato di Cagliari, l’autrice in questi ultimi anni ha spulciato e riordinato migliaia di documenti. Cause criminali, civili e matrimoniali prodotte dai vescovi nel foro ecclesiastico e che riguardano moltissimi paesi della Sardegna. La sua pubblicazione più recente, arricchita dalla prefazione di Barbara Alberti, è la conclusione di un progetto nato con il giornale on line di @focuSardegna un’Isola a 360 gradi e #focuSardegnaapiùvoci. Tra leggende e religiosità, l’autrice descrive il legame che unisce la magia, la medicina, la stregoneria e la devozione. Distinguendo tra medicina magica e medicina sacra, in un viaggio a ritroso nel tempo che tocca anche l’archeologia, per conoscere le antiche usanze che ancora oggi vengono praticate. «Dalla devozione alla superstizione, riti e rituali antichissimi che sono arrivati ai nostri giorni ci aiutano a capire la nostra storia, chi eravamo e chi siamo oggi e ci raccontano l’uso della parola, la previsione del futuro, la cura del corpo e dell’anima, amore e morte. E ancora, la simbologia dei nodi, del fuoco, del sangue e del vino, dell’acqua, delle erbe e del grano», dice Derriu.

Il libro “Medicina, magia, devozione e superstizione in Sardegna” di 45 pagine da leggere e rileggere, riporta vicende, nomi, date e prova a spiegare quale legame ci fosse tra la medicina e la magia e chi erano le medichesse, donne esperte di erbe, decotti e fumigazioni, ma anche levatrici autorizzate a battezzare in mancanza del sacerdote. E, ancora, il malocchio e la sua medicina, tuttora diffusamente praticata tra gli anziani, con acqua, olio, forbici e una preghiera bisbigliata. «Sono certa che queste credenze antiche non moriranno mai», dice la scrittrice «specie quando la medicina tradizionale non funziona, speriamo che ci sia altro a cui appellarsi». Poi i nodi, «per favorire o impedire rapporti, agevolare matrimoni, legare o slegare le persone», prosegue Alessandra Derriu. Il vino e il sangue, «due elementi simili per colore, presenti quando si parla di magia, ma anche quando si parla di cura», fa notare, «nel tempo sono stati utilizzati come terapia, nutrimento, pozioni, incantesimi, filtri». Nel 1734 ad Alghero, Gavino Murru denuncia Maria Cosseddu per aver usato rimedi superstiziosi per far ricongiungere due coniugi. Aveva infatti consigliato di mettere degli escrementi sulla soglia della porta così da allontanare un uomo, probabilmente il rivale in amore. «Le porte sono luoghi della magia, confini da cui lasciare passare o lasciare andare via le anime, porte come passaggi di vita e morte», sottolinea l’autrice del piccolo compendio in cui è rinchiusa l’essenza della terra sarda.

