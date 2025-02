«Un’Isola attrattiva tutto l’anno»  

Si è conclusa con successo la partecipazione della Regione alla Bit di Milano. Un’edizione che ha confermato il ruolo di primo piano dell’Isola nel panorama turistico internazionale. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore al Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu: «La Bit 2025 ha rappresentato un momento straordinario di confronto e promozione per la Sardegna. Il grande afflusso di visitatori e l’interesse riscosso dai nostri operatori confermano che stiamo andando nella giusta direzione: la nostra Isola è sempre più percepita come una destinazione attrattiva tutto l'anno. L’obiettivo ora è consolidare i risultati ottenuti e continuare a lavorare per un turismo di qualità, sostenibile e accessibile».

La crescita

Durante la manifestazione, anche la ministra del Turismo Daniela Santanché ha fatto visita allo stand della Sardegna, dove ha incontrato l'assessore Cuccureddu. La ministra ha espresso parole di elogio per il lavoro svolto dalla Regione e per la proficua collaborazione con il Governo, soffermandosi in particolare sull’importanza della destagionalizzazione come elemento strategico per la crescita del settore turistico.

L’offerta

Nei tre giorni della manifestazione, lo stand della Sardegna - uno spazio espositivo di 1040 metri quadrati - ha ospitato 54 operatori turistici, oltre alla Fondazione Barumini Sistema Cultura, Fondazione Pula Cultura Diffusa, Fondazione Mont’e Prama e l'Associazione Borghi Più Belli d'Italia. La presenza di questi “attori” ha contribuito ad attirare visitatori, buyer internazionali e professionisti del settore.

«Grande attenzione è stata dedicata ai temi della sostenibilità, del turismo esperienziale e delle nuove opportunità di crescita per il settore», sottolinea una nota. «L’interesse del pubblico e degli operatori ha confermato la validità delle strategie messe in campo dall'assessorato al Turismo, che punta su grandi eventi, mercati internazionali, turismo accessibile e potenziamento dell’offerta ricettiva, tra cui l’albergo diffuso».

RIPRODUZIONE RISERVATA