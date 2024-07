Un’ippovia per i pellegrini 

Prima uscita ufficiale per cavalli e cavalieri che hanno percorso l’ippovia del cammino minerario di Santa Barbara lungo la costa dell’isola di Sant’Antioco.

Il percorso

Un sentiero, di circa 21 chilometri che è stato realizzato dalla fondazione in collaborazione con il Comune lagunare. L’inaugurazione nel tardo pomeriggio di ieri con la partenza nei pressi di Cala Sapone per quella che è stata la prima uscita ufficiale a cavallo. Hanno aderito in tanti e le previsioni erano positive, anche in considerazione dell’alto numero di appassionati e amanti delle passeggiate a cavallo. Hanno percorso al tramonto l’anello tracciato ad hoc tra natura e storia, immersi nella bellezza paesaggistica dell’Isola caratterizzata da panorami mozzafiato sulla scogliera e una straordinaria cartolina sull’immensità del mare. «Il progetto pilota dell’ippovia del cammino minerario di Santa Barbara, nella tappa di Sant’Antioco, rappresenta il completamento di un’offerta per i pellegrini che attraversano il territorio del sud ovest della Sardegna, andando ad integrare una proposta di turismo slow che la Fondazione del cammino ha già consolidato con il percorso a piedi e, più di recente, in bicicletta - ha detto il presidente della fondazione Mauro Usai - L’obiettivo è quello di applicare al territorio modelli di sviluppo locale sostenibile, equi, rispettosi dei luoghi e delle persone e attenti alla valorizzazione delle identità locali, intercettando quei turisti che arrivano nell’Isola attratti dalle bellezze paesaggistiche e dalla nostra storia millenaria, ma che vogliono percorrerla in lentezza».

I servizi

Lungo il percorso sono stati previsti, proprio nell’ottica del benessere e della salvaguardia animale, tutti i servizi necessari come punti di sosta e di ristoro, e una rete di assistenza con maniscalchi e studi veterinari. Connessa all’ippovia, una rete di maneggi e centri equestri che possono accompagnare i turisti sul percorso. Per ogni tratto del percorso, sono segnalati il livello di difficoltà, il dislivello e l'inclinazione del versante, la lunghezza e il tempo di percorrenza. «I nostri paesaggi offrono spettacoli unici, attraverso percorsi come questo, sembra di immergersi nel panorama mozzafiato - ha detto l’assessora al Turismo Roberta Serrenti - gli appassionati di escursioni come gli amanti del relax, potranno trascorrere momenti di riposo e svago raggiungendo equilibrio e tranquillità nella natura. A Sant'Antioco , negli ultimi anni, si stanno sviluppando diversi percorsi, trekking, bike, ora il cavallo. Il tutto sempre dentro la cornice del turismo lento, e della sostenibilità. Cerchiamo dunque sempre piu, di dare rete e indirizzare le risorse disponibili per lo sviluppo del turismo nella nostra amata Isola». All’inaugurazione c’era anche il presidente regionale della Fitetrec-Ante, Mario Aldo Cadau.

RIPRODUZIONE RISERVATA