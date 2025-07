Una malattia infiammatoria cronica che colpisce soprattutto la pelle ma non si limita a questo. La psoriasi è infatti ormai considerata una malattia sistemica che coinvolge l’intero organismo. In particolare, ha a che fare con un malfunzionamento del sistema immunitario che produce un’infiammazione costante e anomala. Le cellule della pelle si rinnovano troppo in fretta e si accumulano in superficie. Non è contagiosa e non è causata da scarsa igiene ma può essere fonte di disagio, isolamento e vergogna. Cristina Mugheddu, dirigente medico del reparto di Dermatologia dell’Aou di Cagliari, è ospite di Lorenzo Paolini (nella foto), condirettore de L’Unione Sarda, nella puntata di oggi di Unione Salute (Videolina, ore 15.05).