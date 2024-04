Si parla di depressione nella puntata di “Unione Salute” in onda oggi su Videolina alle 15. Sul tema, che sarà al centro dell’inserto Salute de L’Unione Sarda (domani in omaggio col giornale), il condirettore Lorenzo Paolini (nella foto) intervista Leonardo Tondo, psichiatra, direttore del Centro Bini. Al centro della puntata, l’individuazione dei sintomi della malattia in modo possibilmente precoce per la scelta di un percorso terapeutico adeguato che preveda trattamenti farmacologici e psicoterapia. Il professor Tondo parlerà poi dei numeri, delle cause legate a fattori esterni. In particolare, si parlerà dei casi in crescita fra gli adolescenti e del frequente ricorso alle droghe.