“Unione Salute”: il focus sull’obesità 

Una condizione di rischio per diverse malattie, cardiovascolari anzitutto. Ma anche, di per se stessa, una malattia cronica e recidivante. L’obesità fra l’altro nell’Isola è in crescita: sul piano nazionale il 46 per cento della popolazione ha eccesso di peso, in Sardegna il 45. Oggi alle 15 su Videolina “Unione Salute”, con Lorenzo Paolini (foto) , è dedicato proprio all’obesità: l’ospite è Giovanni Fantola, direttore della Ssd di Chirurgia metabolica e dell’obesità all’ospedale Brotzu di Cagliari.