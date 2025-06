L’epilessia è una delle malattia neurologiche più diffuse (non ci sono dati regionali ma quello nazionale dice che ne è affetto l’un per cento della popolazione) eppure resta una delle meno comprese. Non è una malattia mentale, non è contagiosa e non riguarda solo le crisi convulsive. Capirla è il primo passo per superare stigma e paure. È un disturbo del sistema nervoso centrale: in chi ne soffre, alcune cellule del cervello diventano iperattive e scaricano impulsi elettrici in modo anomalo, provocando una sorta di “corto circuito”. Il fenomeno si manifesta appunto nelle “crisi epilettiche”. Monica Puligheddu, direttrice della Clinica neurologica dell’Aou di Cagliari, è ospite di Lorenzo Paolini nella puntata di “Unione Salute” di oggi (Videolina, ore 15,05).