Unione, oggi vertice decisivo 

L'assemblea dei dieci sindaci dell'Unione dei Comuni è convocata oggi alle 12. La crisi politica, che sta bloccando l'attività dell'Ente ormai da oltre tre mesi è a un bivio. Anche se nella scorsa riunione c'è stato un confronto e una parvenza di dialogo, la situazione resta comunque sempre tesa.

Da una parte i sindaci (Silvia Cadeddu di Birori, Rita Zaru di Noragugume, Francesco Caggiari di Bortigali e Luigi Cadau di Lei) che sostengono il presidente Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus, dall’altra lo schieramento, costituito dai sindaci Riccardo Uda di Macomer, Francesco Manconi di Bolotana, Tore Ghisu di Borore, Franco Scanu di Sindia e Nino Muroni di Dualchi, che chiedono l'azzeramento delle cariche politiche, quindi le dimissioni del presidente. All'ordine del giorno dell'assemblea, oltre alla crisi politica ci sono due importanti argomenti come la programmazione del Plus e l'avanzo di amministrazione. Senza l'unità però nulla si può approvare, neanche altri argomenti importanti in scadenza, che potrebbero danneggiare l'intero territorio. Dimissioni del presidente o un accordo per tutelare l'Ente? La situazione appare per certi versi drammatica, visto che l'assemblea è spaccata a metà. Da più parti si chiede di ritrovare l'unità per il bene del territorio e anche di ogni singolo comune.Lo chiede in particolare la sindaca di Birori, Silvia Cadeddu, che nella scorsa riunione ha lanciato un accorato appello all'unità. Dall'altra, però, c'è il netto rifiuto da parte della metà dei sindaci che invece chiedono le dimissioni di Arca. La situazione sarà affrontata in serata dal Consiglio comunale. (f.o.)

