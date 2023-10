Unione, guerra tra sindaci 

Bufera nell’Unione dei comuni del Guilcier. Le modalità di rielezione alla carica di presidente del vicesindaco di Paulilatino Serafino Oppo innescano l’attacco del primo cittadino di Boroneddu Angelo Mele, che critica l’operato dell’aggregazione e non esclude l’abbandono del suo Comune dall’Unione.

L’accusa

Mercoledì scorso la convocazione dell’assemblea e i primi due punti (elezione del presidente e della Giunta) hanno portato Mele, che non ha partecipato, a chiedere il rinvio. «La riunione è stata convocata solo 48 ore prima e questo brevissimo tempo non permetteva la consultazione di noi sindaci sul nome di presidente e Giunta, inoltre ho dovuto onorare impegni presi in precedenza. Alla richiesta di rinvio mi è stato risposto che non era possibile perché i termini per l’elezione erano già scaduti – spiega Angelo Mele - Credo ci sia poca trasparenza e che ci fosse già l’accordo per confermare il presidente uscente».

La denuncia

«All’interno dell’Unione ci sono troppe cose che non funzionano. Credo non sia opportuno che il sindaco di Norbello ricopra il ruolo di segretario dell’Unione dove c’è anche il suo paese, per quanto abbia delegato. Inoltre sempre il sindaco di Norbello è segretario a Paulilatino e a Tadasuni. Nel Guilcier si decide mettendo al primo posto i campanili, non escludo per questo che Boroneddu possa uscire».

Oltre alla riconferma di Oppo c’è stata anche quella della Giunta, ad eccezione di Boroneddu che è stato sostituito con Ghilarza. «Avrei dato le dimissioni perché ritengo sia solo tempo sprecato – sottolinea Mele - L’elezione di un esecutivo non va fatta senza un democratico confronto e senza preavviso: neanche la Giunta era informata».

La replica

Di poche parole il presidente riconfermato Serafino Oppo: «Non discuto con gli amministratori tramite giornale. Chi vuole discutere dei problemi dell’Unione si deve presentare alle riunioni. Io non ero candidato, sono stati gli altri a scegliermi. Nessuno voleva fare il presidente e mi hanno chiesto di rimanere».

