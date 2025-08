Unione Express, il giornale a bordo 

È partita Unione Express, la sinergia tra il Gruppo L’Unione Sarda e il Ctm sugli autobus speciali diretti al Poetto. Si tratta di mezzi lunghi 18 metri in grado di collegare in 10 minuti piazza Matteotti al litorale. Il servizio inizia alle 8 e termina alle 20. Si viaggia in corsia preferenziale. La frequenza è di 22 minuti. I primi 100 passeggeri che da piazza Matteotti sceglieranno la linea Poetto Express riceveranno in omaggio una copia de L’Unione Sarda. L’iniziativa andrà avanti sino a metà settembre, il sabato e la domenica. Gli utenti potranno partecipare a un contest fotografico dedicato alla città di Cagliari vista dal bus.

In tanti stanno apprezzando il nuovo collegamento dedicato alla spiaggia (si arriva sino all’Ottagono). E i primi 100 passeggeri, ieri, hanno gradito l’omaggio, iniziando a sfogliare L’Unione a bordo per poi proseguire la lettura sotto l’ombrellone.

RIPRODUZIONE RISERVATA