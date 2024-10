Unione dei Comuni, un concorso per assumere tre vigili urbani 

Ventiquattromila abitanti e una superficie di oltre 220 chilometri quadrati. Un territorio impossibile da controllare con gli organici ridotto all’osso: nel 2005, il Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano poteva contare su 25 unità, ora sono solo 15 distribuite in sei comuni ( Dolianova , Settimo San Pietro , Serdiana , Donori , Soleminis e Barrali ).

Una situazione che rende difficile lo svolgimento di alcuni servizi fondamentali come il contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in forte crescita negli ultimi anni. Non solo, per carenza di personale, il Comando dei vigili dallo scorso settembre non garantisce più il servizio d’ordine durante i funerali a Barrali.

Per questo, l’Unione dei Comuni ha deciso di correre ai ripari con due concorsi per il reperimento di un funzionario e due agenti di polizia urbana (un posto è riservato agli ex volontari delle Forze Armate). Per il primo serve almeno la laurea triennale, al secondo potranno partecipare invece anche i diplomati.

Le prove scritte sono fissate per il 22 e 23 ottobre, quelle orali a novembre. Le domande vanno presentate online tramite la piattaforma www.inpa.gov.it entro il 17 ottobre. (c. z.)

