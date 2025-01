Unione dei Comuni, tesoretto da 835mila euro 

È positivo il bilancio dell'Unione dei comuni dell'Ogliastra. Una realtà che nel panorama territoriale funziona, con un fondo unico che supera anche quest'anno 835 mila euro grazie al quale si è portata avanti una serie di servizi. Bari Sardo, Cardedu, Lanusei, Loceri, Elini e Ilbono lavorano per diverse funzion,i dal Servizio tutela del paesaggio, al Suape, alle politiche sociali, allo sport. Alla guida da tre anni c'è il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli. «Il futuro degli enti locali», dice, «è questo. Indispensabile fare economia di scala su funzioni da svolgere in forma associata, soprattutto, per quei comuni che fanno i conti con il calo demografico». Soddisfatto del lavoro svolto con i Comuni aderenti. «Abbiamo creato una stazione unica appaltante che lavora a pieno regime stando nei tempi del Pnrr. La funzione sport è tra quelle trasferite in regime di convenzione. Ogni anno riusciamo a investire importanti risorse destinate agli impianti sportivi. Ma forniamo servizi e supporto anche ad altri paesi convenzionati». Ha un cruccio il presidente Mameli: «Ho proposto più volte che le Unioni dei comuni (in Ogliastra sono tre, ndr ) potessero gestire le risorse della programmazione territoriale, ognuna per la sua parte, ma nulla di fatto». Il riferimento al progetto percorso di lunga vita con 60 milioni per l'Ogliastra di cui sono stati spesi in minima parte.

