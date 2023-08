Unione dei Comuni, sindaci divisi dopo l’addio di Cocco 

Terremoto nell’Unione dei Comuni “Metalla e il mare”. Quattro voti contrari hanno affossato il rendiconto 2021 (già in ritardo di due anni) e costretto il presidente e sindaco di Gonnesa Pietro Cocco a dimettersi dopo un anno e mezzo dall’inizio del mandato. «Scarsa sintonia tra i componenti: non ci sto a fare il giochino maggioranza-minoranza», aveva detto. La sua più grande accusatrice, nonché presidente per 3 anni e mezzo prima di lui, è la sindaca di Buggerru Laura Cappelli: «È una bocciatura politica, stimo Cocco ma già la sua elezione non fu del tutto condivisa. Ha svolto solo attività ordinaria inoltre non ho gradito la mia estromissione dal Cda e gli “sconti” fatti a Villamassargia sul contenzioso scaturito dalla sua fuoriuscita dal servizio congiunto della differenziata: auspico si verifichino eventuali danni erariali causati all’Unione».

Duro anche Sasha Sais (Musei): «Poca o nulla collegialità sulle scelte, carente comunicazione e assenza di programmazione: quella di Cocco è stata una gestione ad personam». Maurizio Portas, vice sindaco di Narcao, fa pesare i problemi patiti sul servizio congiunto della differenziata (stessi problemi anche a Musei): «Servizio disastroso con enormi carenze: l’Unione non è mai venuta incontro alle nostre richieste di aumento di personale e veniamo penalizzati nella ripartizione dei fondi pur contribuendo più di altri al fondo unico». Stessa linea per Paolo Sanna, Fluminimaggiore: «Mancata la programmazione quando invece serve strutturarci per sfruttare i bandi del Pnrr». Secondo Isangela Mascia (Domusnovas) «Cocco ha invece lavorato bene: il consuntivo 2021 è in positivo e contiene fondi da utilizzare». Dispiaciuta anche Debora Porrà (Villamassargia): «Dimissioni condivise con me e col cda. Non si poteva che prendere atto della spaccatura politica che si è creata. L’unione va ripensata ma Cocco ha operato in modo responsabile. Io prossimo presidente? Non ambisco al ruolo».

