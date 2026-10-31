Unione dei Comuni: sei sindaci chiedono la testa di Scanu 

«Subito le dimissioni del presidente e della giunta esecutiva». All'Unione dei Comuni del Marghine si scatena una tempesta politica, che rischia di dividere l'intero territorio. Sei sindaci su dieci, infatti, hanno firmato un documento, dove si chiede l'avvio immediato di una nuova fase di gestione dell'Ente. Si chiede la revisione degli indirizzi programmatici e un rinnovamento degli organi istituzionali e di governo dell'Unione dei Comuni, quindi con le dimissioni immediate dell'attuale presidente, Franco Scanu, sindaco di Sindia, e della giunta esecutiva, il cui mandato scade a dicembre.

I sei sindaci, Francesco Manconi (Bolotana), Tore Ghisu (Borore), Patrizia Tomassetti (Bortigali), Nino Muroni (Dualchi), Federica Arca (Birori) e Michele Corda (Noragugume), chiedono formalmente la convocazione urgente dell'assemblea e procedere all'azzeramento e alla ricomposizione della giunta esecutiva con l'elezione di un nuovo presidente.

«L'Ente versa ormai da troppo tempo in una situazione di sostanziale precarietà sul piano della governance - è scritto tra l'altro nella lettera - che rischia di compromettere la piena operatività e la capacità di rispondere alle esigenze dei Comuni aderenti. A seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel mese di giugno, gli organi esecutivi che compongono la Giunta dell’Unione non risultano ancora formalmente ricomposti, così come da statuto.

La proposta non nasce da una volontà di contrapposizione, ma dall'esigenza di restituire all'Unione dei Comuni una guida autorevole, condivisa e pienamente legittimata dal confronto tra i sindaci, nell'interesse del territorio». Si profila però uno scontro politico, visto che i Comuni di Macomer, Silanus, Sindia e Lei sono schierati su un altro fronte. «L'unità del territorio- dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda- non si annuncia con un atto di guerra».

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