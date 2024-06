Unione dei comuni, polemica sulle spese 

Continua la polemica nell’Unione della Bassa del Valle del Tirso. Dopo la diatriba, nei mesi scorsi, tra il sindaco di Simaxis Giacomo Obinu e il presidente dell’aggregazione Raimondo Deidda, ora c’è un nuovo scontro. Da una parte l’assessore di Simaxis Nicola Cherchi, ex presidente dell’Unione, e dall’altra il sindaco di Allai, Antonio Pili. Il primo contesta ciò le parole che tempo fa Pili pronunciò in merito al servizio Suape gestito dall’Unione: «In alcune delle riunioni del mio mandato da presidente ha avuto modo di esprimere, con toni accesi, il proprio disappunto sulle spese per il responsabile del Suape, ora però gradirei le stesse rimostranze». Cherchi ricorda che se prima la spesa per il servizio era di 30mila euro all’anno, oggi è di 32.500 euro. «In assenza di un commento interpreterò le sue rimostranze di allora come tendenti solo a creare polemica politica sul mio ruolo». Pronta la replica di Pili: «Sono accuse gratuite, polemiche sterili. Cherchi si dimentica che all’epoca erano presenti diverse figure che oggi non ci sono». Non basta, il sindaco di Simaxis ha convocato il Consiglio lunedì 10 per revocare l’ordinanza con la quale a febbraio aveva deciso di uscire dall’Unione. ( s. p. )

