Unione dei Comuni, milioni a rischio 

Nell’Unione dei Comuni Terre del Campidano c’è il rischio che 14 milioni di euro rimangano inutilizzati: alla cronica assenza di personale e, quindi, agli uffici vuoti, si aggiunge il campanilismo che divide i sindaci di Serramanna, Serrenti, Samassi, Sardara e Pabillonis. Come dire: in questi casi l’unione non fa la forza. La minoranza di Sardara interroga il suo sindaco Giorgio Zucca. «La rimodulazione dell’accordo quadro con la Regione – ricorda il capogruppo, Ercole Melis – è del 2023, c’erano 36 mesi di tempo per ultimare i progetti. A che punto siamo? La chiarezza è d’obbligo. Di questo passo si chiude».

Il caso

La preoccupazione dei sindaci sulla difficoltà di camminare sulle proprie gambe non è nuova, ma ora si fa più stringente: pochi i progetti pronti a essere affidati. Sardara è all’anno zero. «Ammesso – commenta Zucca – che affidiamo l’incarico per la progettazione, non ci sono certezze sull’avvio dei cantieri. Il bando pubblico alla ricerca di un’impresa non si può fare, superando la somma di 500mila euro, occorre una centrale di committenza che l’Unione non ha». E il sindaco della cittadina termale non condivide l’operato dei colleghi. In questi giorni – racconta – ho inviato una lettera al presidente dell’Unione, il sindaco di Serramanna Gabriele Littera, per l’ennesima volta ho sollecitato la pubblicazione degli atti amministrativi all’Albo pretorio, una violazione alla normativa. E poi ho votato contro la delibera sulla divisione dei 130mila euro per il servizio antincendio. A noi 16mila euro, 4 in meno rispetto al passato. Hanno bocciato la proposta di considerare i paesi con più zone boschive e, pertanto, più esposte alla fiamme».

Uffici vuoti

La rimodulazione del Piano è limitata ai “Percorsi di accoglienza e sostenibilità nel territorio della terra cruda” per due milioni e 500mila euro. Fiduciosa la sindaca di Samassi, Beatrice Muscas: «Alla base della modifica la necessità di specificare gli interventi per le cinque strutture in terra cruda, le case Onnis, Piras, Porcedda, Ghisu e la stessa sede dell’associazione. Siamo pronti per affidare i progetti». La difficoltà comune è aprire i cantieri per realizzare oltre 15 opere pubbliche. «Uno scoglio – ricorda Leo Talloru di Serrenti – che non è insormontabile. Lo supereremo. Dobbiamo affidarci ad una centrale di committenza, non sarà difficile trovarla. La questione si fa in salita sul personale, l’Unione non può assumere e nei Comuni ormai è nota la carenza di impiegati ed operai». Riccardo Sanna di Pabillonis, ex presidente dell’ente, commenta: «Uno dei rischi che dobbiamo evitare è perdere di vista la visione strategica di realizzare opere sotto lo stesso tetto. La fusione dei Comuni, per forza di cose, deve abbandonare la logica del personalismo e tendere inevitabilmente all’interesse collettivo. Cogliere appieno le potenzialità di questa rivoluzione, non significa gestire solo cantieri edili, piuttosto promuovere e valorizzare il territorio dal punto di vista sociale, culturale, ambientale ed economico». Sul personale aggiunge: «Fino ad oggi hanno dato risorse umane in prestito solo San Gavino, Sardara e Pabillonis».

Il direttivo

Da gennaio il nuovo presidente è Gabriele Littera di Serramanna, vice Stefano Altea di San Gavino. Ottimista Littera sul recupero del tempo, anche se c’è molto da fare: «La fiducia viene da diversi progetti pronti per essere affidati, altri sono rimasti indietro, ancora per poco, la volontà comune è accelerare». E Altea conclude: «Oggettivamente le criticità ci sono, come l’assenza di personale. I nostri uffici stanno procedendo per la progettazione dei lavori di via Fermi e per le casermette».

