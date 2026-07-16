Unione dei Comuni, Lampis neo presidente «Servizi e trasporti per frenare l’esodo» 

Marco Lampis, sindaco di Escalaplano, è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni del Gerrei. Lampis torna alla guida dell’ente dopo avere ricoperto a lungo l’incarico di vicepresidente. «Ringrazio i colleghi per la fiducia», dice. Tra le priorità, il completamento delle opere del primo piano di sviluppo territoriale (turismo rurale, sentieristica, produzioni locali, attrattori del Sarrabus-Gerrei) e l’avvio del secondo piano. Per il Gerrei, «serviranno strutture e servizi capaci di creare occupazione stabile». Il presidente punta inoltre a rafforzare i servizi associati, alleggerendo i Comuni sempre più carenti di personale, e ad avviare una riflessione sull’allargamento dell’Unione e sull’estensione della polizia locale. Centrali anche le politiche giovanili, la difesa della scuola nei piccoli centri e la mobilità interna. «Senza collegamenti sicuri e rapidi verso Cagliari e il Sarrabus, aumenta lo spopolamento». Vicepresidente è Antonio Quartu; in Giunta anche Severino Cubeddu, Riccardo Delussu e Leonardo Usai. ( s.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA