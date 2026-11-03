Unione dei Comuni lacerata dalla guerra fra sindaci 

Se i sei sindaci del Marghine sono stati perentori nel chiedere la testa del presidente Franco Scanu, quindi sostituirlo con una guida autorevole, aprendo di fatto una crisi politica all'interno dell'Unione dei Comuni, altrettanto perentoria è la posizione degli altri quattro sindaci, che puntano a mantenere gli assetti attuali dell'ente, quindi l'unità del territorio, difendendo l'operato del presidente e cercando quindi il dialogo, che appare però impossibile.

Un muro contro muro, senza possibilità di ricomposizione. Una crisi politica drammatica, le cui conseguenze rischiano di abbattersi inevitabilmente sul territorio del Marghine, e per la quale non si intravedono sbocchi. Aspetto che è stato al centro della conferenza stampa alla quale erano presenti il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, quelli di Sindia, Franco Scanu (presidente in carica), di Silanus, Gian Pietro Arca, e di Lei, Luigi Cadau.

«L'unione dei Comuni - è stato detto durante la conferenza stampa dalla difesa “a quattro” dell’attuale presidente - non ha bisogno, come chiedono i sei sindaci firmatari, di una guida autorevole, perché ce l'ha già col sindaco di Sindia Franco Scanu. Il suo mandato naturale scadrà a breve e fino ad allora continueremo a sostenerlo, contrapponendoci a iniziative che rappresentano un danno non solo per il Marghine, ma anche per le singole comunità di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi e Noragugume che apparentemente i propri sindaci vorrebbero far credere di voler tutelare con un atto ostile, ma privo di contenuti».

Nella conferenza stampa i sei sindaci che chiedono la testa del presidente Scanu, sono stati accusati di nascondere, volutamente, il fatto di essere una netta minoranza del territorio, rappresentando solo un terzo della popolazione. «Vorrebbero imporre un governo delle minoranze contro il quale ci batteremo strenuamente, per non far passare questa deriva che ha fini ancora poco chiari. Chiederemo l'istituzione di un voto ponderato». Concetto ribadito dal sindaco Riccardo Uda, dallo stesso presidente Franco Scanu. Durissimi il sindaco di Lei Luigi Cadau che ha definito quello intrapreso dai suoi sei colleghi come «un atto sabotativo che non porta da nessuna parte» e il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca: «Quello dei sei sindaci – ha detto quest’ultimo – è un atto da bulli». La capogruppo d’opposizione a Noragugume, Rita Zaru, contesta la presa di posizione del suo sindaco, Michele Corda, schierato contro Scanu, e annuncia una richiesta di chiarimenti.

Il presidente Franco Scanu annuncia la convocazione a breve dell'assemblea, il cui esito appare però scontato. Ci sarà una maggioranza, un nuovo presidente, ma l'ente potrebbe diventare ingovernabile.