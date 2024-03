Unione dei Comuni Ennio Arba nuovo presidente 

Ennio Arba è il nuovo presidente dell’Unione dei comuni del Nord Ogliastra. Settantadue anni, odontoiatra, il sindaco di Urzulei succede al collega di Lotzorai, Cesare Mannini. Vice di Arba è Anna Assunta Chironi (Triei). «Con l’elezione di Ennio Arba in qualità di presidente e Anna Assunta Chironi di vice - ha detto il presidente uscente - è stata votata all’unanimità un’importante delibera di impegno per il trasferimento di funzioni e spesa del personale, un atto in cui viene approvata una tabella di marcia che tutti i sindaci si sono impegnati ad attuare per rendere pienamente operativa ed efficace l’azione dell’Unione, a partire dal rifinanziamento appena ottenuto per una serie di rilevanti opere, tra cui 1,7 milioni di euro per la pista ciclabile Tortolì-Santa Maria Navarrese». Intervento atteso da tempo. «È una delibera frutto di condivisione tra sindaci e di un lavoro corale tra funzionarie e attuale segretario dell’Unione con i segretari comunali dei singoli comuni. A tutte e tutti loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti, anche a Giuseppe Demara per la nomina a revisore dei conti in sostituzione di Mariangela Pistis, giunta a scadenza temporale del suo incarico». L’attuale segretaria dell’Unione è Patrizia Muceli. Il Cda è composto da Ennio Arba, Anna Assunta Chironi, Cesare Mannini, Stefano Monni (Baunei) e Lodovico Piras (Girasole). «A Ennio, Anna Assunta e Patrizia Muceli - ha concluso Mannini - tutta la mia stima e i migliori auguri di buon lavoro». (ro. se.)

