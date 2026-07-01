Unione dei Comuni del Pardu, Lorrai presidente al posto di Lai 

Dopo tre anni l’Unione dei comuni della Valle del Pardu cambia vertice. Sergio Lorrai, sindaco di Gairo succede a Carlo Lai, sindaco di Jerzu e vicepresidente della Provincia Ogliastra, con alle spalle la presidenza più lunga alla guida dell’Unione. «Sono onorato di ricoprire questo ruolo e lo affronterò con senso di responsabilità cercando di ottenere il massimo per il territorio – commenta il neopresidente Lorrai - porterò avanti il lavoro svolto in questi anni da Carlo Lai, con l’obiettivo di chiudere le questioni ancora aperte legate alla programmazione territoriale e di avviare, quanto prima, il confronto sulla nuova programmazione». Un bilancio più che positivo del mandato è stato tracciato da Lai. «Ho avuto l’onore di essere il presidente più longevo, in questi anni sono arrivati tanti finanziamenti e tante opportunità - spiega – il mio mandato è cessato e lascio un bellissimo ricordo anche di tutti in funzionari dell’Unione. C’è stata sempre grande collaborazione con le risorse umane, l’ufficio tecnico, le aree amministrativa e finanziaria, e la segreteria». Ha assunto il ruolo di vicepresidente dell'Unione il sindaco di Ussassai, Francesco Usai. Fanno parte dell’ente, oltre i tre comuni menzionati, Cardedu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia e Ulassai.

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