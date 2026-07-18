Unione dei Comuni del Montalbo, Serafino Doneddu è il nuovo presidente 

Avvicendamento al vertice dell’Unione dei Comuni del Montalbo. L’assemblea dell’ente di via Isalle ha eletto Antonio Serafino Doneddu, sindaco di Osidda, nuovo presidente. Vicepresidente è stato nominato Gianni Pilosu, sindaco di Torpè.

Doneddu ha ringraziato il presidente uscente Salvatore Ruiu, primo cittadino di Posada, e i sindaci del territorio per la fiducia sottolineando il ruolo dell’Unione come modello di cooperazione tra i nove Comuni e strumento di sviluppo condiviso.

Tra le priorità indicate figurano il potenziamento dell’offerta turistica, la valorizzazione del patrimonio ambientale e del parco di Tepilora, il rafforzamento delle politiche di sviluppo locale e in particolar modo le opportunità legate all’Einstein Telescope. Un ringraziamento è stato rivolto anche al personale dell’Unione per il lavoro svolto nonostante la carenza di organico. (f. u.)

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