Unione dei comuni chiusa, è il caos 

Per i cittadini i disagi sono tanti. Soprattutto per chi doveva, deve e dovrà presentarsi al Suape per pratiche edilizie o relative alle attività produttive. Ma sono bloccati anche gli iter per protocollare documenti in entrata, le liquidazioni, le richieste e gli appalti. Le porte della sede dell’Unione dei comuni della Bassa valle del Tirso, a San Vero Congius (frazione di Simaxis), sono chiuse da tre settimane.

Il caso

Nell’albo pretorio dell’Unione di cui fanno parte Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu e Zerfaliu, gli unici due decreti pubblicati annunciano la chiusura sino a venerdì 19. Il motivo? «Per provvedere alla riorganizzazione degli uffici dell’Unione».

Il presidente

Raimondo Deidda, sindaco di Siapiccia e presidente dell’Unione, ha disposto la chiusura della sede dove fino al 31 dicembre lavoravano 2 dipendenti (uno in “prestito” dal Comune di Simaxis e uno da Siapiccia), più due collaboratori esterni con partita Iva. «Siamo al lavoro per reclutare nuovo personale in servizio nei Comuni dell’Unione - spiega Deidda - Entro la prossima settimana il problema dovrebbe essere risolto». Ma perché il personale non è stato reclutato entro il 31 dicembre? «Tra problemi vari con i dipendenti non è stato possibile intervenire. Ecco perché siamo arrivati alla chiusura».

L’esposto

Ai sindaci la notizia di chiusura è arrivata via mail il 28 dicembre scorso. E ora alzano la voce. «Ho già inviato un esposto in Procura, in Prefettura, in questura e anche in Regione per interruzione di pubblico servizio – denuncia Giacomo Obino da Simaxis - Ciò che sta accadendo è folle. La macchina amministrativa non si può fermare: sono bloccati anche i servizi sulla cura del verde e la gestione delle strade rurali. A causa della chiusura del Suape nel mio Comune c’è un viavai di cittadini che si lamentano. Solo lo scorso anno l’Unione, per Simaxis, ha gestito 350 pratiche. E ricordo che non è stato approvato il bilancio consuntivo 2022: il tempo è scaduto il 30 aprile 2023».

«Voglio risposte»

«Noi sappiamo solo che i contratti dei dipendenti sono scaduti, ecco perché, con una lettera inviata al presidente, ho chiesto di sapere le motivazioni di questa vicenda che sta bloccando sette paesi – rimarca da Siamanna Franco Vellio Melas - Su questi ritardi esigo chiarimenti. Non possiamo creare problemi ai cittadini. L’Unione gestisce anche la raccolta differenziata, e alcuni dipendenti parlano di ritardi nei pagamenti».

