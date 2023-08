Unione dei Comuni Arca resta in sella 

In assemblea i dieci sindaci sono rimasti divisi su tutto. Non c'è stato un punto di incontro. Alla fine le posizioni sono rimaste le stesse che hanno caratterizzato la crisi. Aspro dibattito ieri pomeriggio, a fronte di una evidente crisi politica che rischia di compromettere le funzioni dell'Unione dei Comuni, a scapito del territorio. I sindaci di Silanus Gian Pietro Arca, quello di Birori Silvia Cadeddu, di Noragugume Rita Zaru, di Bortigali Francesco Caggiari e di Lei Luigi Cadau, hanno accordato la fiducia al presidente Gian Pietro Arca.

Gli altri cinque, Riccardo Uda di Macomer, Francesco Manconi di Bolotana, Franco Scanu di SIndia, Tore Ghisu di Borore, Nino Muroni di Dualchi, hanno votato la sfiducia. Non c'è stato l'auspicato azzeramento dei vertici dell'ente. Ognuno è rimasto sulle sue posizioni. Anzi, c'è stato un confronto schietto, con accuse e controaccuse, dove nessuno a ceduto a possibili mediazioni e dove sono volati gli stracci. Si è ripetuto lo scontro tra il presidente, Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus e Francesco Manconi, sindaco di Bolotana, sulla questione Badde Salighes. Che non ha sortito niente di concreto, in particolare l'auspicata unità, da tutti sollecitata. Alla fine nulla è cambiato rispetto ad un mese fa. Nella giunta sono stati ancora una volta nominati il sindaco di Borore, Tore Ghisu e quello di Bolotana, Francesco Manconi. Si va avanti, ma divisi, aspettando un chiarimento che possa porre fine ad una situazione di crisi che non sparisce, nonostante il voto di ieri sera, dove non c'è stata la indispensabile unanimità, da tutti sollecitata.

