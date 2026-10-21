“Unione Cult”,  sipario sul Doglio 

Il Teatro Doglio di Cagliari ha inaugurato, con lo spettacolo di Luca Argentero, la sua nuova stagione culturale, intitolata “Sipario Aperto”. Tra i protagonisti in arrivo Paolo Nori, Moses e Stefania Andreoli, il Christmas Gospel e i Candlelight Concerts. La direzione artistica è affidata a Virginia Dal Cortivo, che oggi alle 14.30 si accomoda nel salotto di Francesca Figus. Su Radiolina, infatti, va in onda una nuova puntata di “Unione Cult”. Da vedere, poi, domani alle 22 e dopodomani alle 12.15 su Videolina.