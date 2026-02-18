“Unione Cult” Sanremo 

Tutto è pronto per il settantaseiesimo Festival di Sanremo che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Durante le cinque serate il presentatore e direttore artistico sarà affiancato da Laura Pausini e da vari co-conduttori tra cui Can Yaman nella prima serata, Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo nella seconda serata, Irina Shayk nella terza serata, Gianluca Gazzoli nella seconda e terza serata per la gara delle Nuove Proposte. Oggi alle 14.30, in diretta su Radiolina, Francesco Abate e Francesca Figus ospiteranno nel salotto di “Unione Cult” John Vignola, giornalista tra i più esperti del mondo sanremese.