VaiOnline
telecomando
19 febbraio 2026 alle 00:45

“Unione Cult” Sanremo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tutto è pronto per il settantaseiesimo Festival di Sanremo che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Durante le cinque serate il presentatore e direttore artistico sarà affiancato da Laura Pausini e da vari co-conduttori tra cui Can Yaman nella prima serata, Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo nella seconda serata, Irina Shayk nella terza serata, Gianluca Gazzoli nella seconda e terza serata per la gara delle Nuove Proposte. Oggi alle 14.30, in diretta su Radiolina, Francesco Abate e Francesca Figus ospiteranno nel salotto di “Unione Cult” John Vignola, giornalista tra i più esperti del mondo sanremese.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 