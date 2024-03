“Unione Cult”, musica di una vita 

Come promesso nelle scorse settimane, Pago torna a “Unione Cult”. Questo pomeriggio alle 14.30 in diretta su Radiolina, in compagnia di Francesca Figus, il cantante cagliaritano presenta lo spettacolo di venerdì alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari. “Il protagonista”, con la regia di Gabriele Cossu e un amico d’eccezione come Ubaldo Pantani, è un intenso viaggio in musica. A coordinare l’organizzazione, la compagna dell’artista, Serena Enardu, e l’avvocatessa Monica Puggioni, ospiti della diretta.