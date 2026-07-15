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Radiolina.
16 luglio 2026 alle 00:32

“Unione Cult” Il progetto disco 

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Imparare a divertirsi senza perdere la testa. Senza alcol, senza droghe, in totale sicurezza. Stiamo parlando di “Prime Serate”, il progetto del Comune di Villasimius in partnership operativa con la discoteca Sciabecco. Da domenica, le porte dello storico si apriranno alle 19 per un pubblico speciale: quello dei giovanissimi dai 14 ai 18 anni. Questo pomeriggio, in compagnia di Francesca Figus, l’assessore alla Cultura e allo Spettacolo del Comune e il giovanissimo organizzatore Nicola Pintus.

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